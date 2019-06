Am Mittwoch war Sie zusammengekommen, um zu entscheiden - und das mit Erfolg. Noch am Abend hat die Spitze der Bremer Grünen Koalitionsverhandlungen mit der SPD und der Linkspartei vorgeschlagen. Darüber soll heute die Landesmitgliederversammlung entscheiden, so die Mitteilung des Landesvorstands um Spitzenkandidatin Maike Schaefer. Ein Rot-Grün-Rotes-Bündnis biete die Möglichkeit, mit einer stabilen Mehrheit mutige, neue Schritte in der Politik des Landes Bremen zu gehen. Die SPD war bei der Bürgerschaftswahl in der Hansestadt erstmals nach über 70 Jahren nicht mehr stärkste Kraft. Sie kam nach der CDU nur auf Platz zwei. Drittstärkste Kraft sind vor der Linkspartei die Grünen.