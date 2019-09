Man könnte sagen - die Bullen haben einen Lauf: RB Leipzig liegt in der Fußball-Bundesliga nach fünf Spieltagen mit 13 Punkten ganz vorne, und am Samstag kommt der Tabellenfünfte Schalke 04 zum Spitzenspiel. Natürlich wird Trainer Julian Nagelsmann immer wieder gefragt, ob man als aktueller Spitzenreiter auch Meister werden wolle: O-TON RB LEIPZIG TRAINER JULIAN NAGELSMANN ("Ich glaube, meine Jungs und ich, wir können es schon ganz realistisch einschätzen. Dass wir ambitioniert sind, alles gewinnen zu wollen, ist, glaube ich, selbsterklärend, das zeigen wir auch Woche für Woche. Dass wir aber am 5. Spieltag jetzt noch nicht anfangen am Marktplatz in Leipzig, heißt das überhaupt so, ich glaube schon, den Balkon zu schmücken, ist, glaube ich, auch klar.") Die Schalker, die in der vorigen Saison fast abgestiegen wären, stimmen sich nun auf ein Topmatch gegen den Tabellenführer ein. Dabei ist dem Trainer der Gelsenkirchener, David Wagner, die Qualität des Gegners durchaus bewusst. O-Ton: "Das ist eine Top-Mannschaft, überhaupt gar keine Frage, die am Ende der Saison, und da hab ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen wenn ich das sage, in der Champions League landen wird, und auch ein ganz ernsthafter Kandidat ist für die Meisterschaft, das ist überhaupt gar keine Frage. Das macht es für uns um so interessanter, deswegen haben wir um so mehr Lust darauf, uns mit so einem Gegner zu messen." Anstoß in Leipzig ist am Samstag um 15.30 Uhr.