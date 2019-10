Borussia Mönchengladbach kann am Samstagabend mit breiter Brust zum Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund anreisen. Die Gladbacher stehen nach sieben Spieltagen in der Fußball-Bundesliga an der Tabellenspitze. Und damit vor den Top-Teams aus München und Dortmund. Auch gegen die Dortmunder hoffen die Gladbacher natürlich auf Punkte und wollen die Tabellenspitze verteidigen. Das werde aber nicht einfach, warnte Gladbach-Trainer Marco Rose am Donnerstag in Mönchengladbach: O-Ton: "Fakt ist auch, dass Dortmund sicher eine der stärksten deutschen Mannschaften ist, eine unglaublich hohe Qualität, Einzelspielerqualität hat, einen sehr, sehr guten Trainer hat, der guten Fußball spielen lässt. Plus natürlich die Tatsache, wir alle wissen, dass das Stadion dort schon auch ein sehr, sehr großes und lautes und besonderes ist. Das bedeutet, dass wir uns darauf einstellen wollen. Und müssen uns aber auch darauf freuen, was natürlich Samstag 18:30 auch ein echtes, auch von der Tabellenkonstellation, Spitzenspiel ist." Gastgeber Dortmund bräuchte dringend mal wieder einen Sieg gerade in der Bundesliga, das weiß auch BVB-Trainer Lucien Favre: O-Ton: "Ja das ist klar. Wir wollen unbedingt, unbedingt gegen Gladbach gewinnen, weil wir wissen, wie Sie (zum Reporter gewandt) sagen, wir haben zwei, drei Unentschieden gemacht. Das letzte Meisterschaftsspiel war unentschieden, drei Unentschieden, ja drei, dazwischen haben wir gegen Slavia gewonnen, was sehr sehr wichtig war, aber trotzdem wir wollen auch in der Meisterschaft da sein. Das ist klar und wir wissen, wir müssen unbedingt, wir wollen unbedingt gewinnen, das ist klar." Das Spiel Dortmund gegen Mönchengladbach beginnt am Samstagabend um 18.30 Uhr.