Spitzenspiel am Sonntag in der Bundesliga: Bayer gegen Bayern. Beide Vereine haben 16 Punkte und Bayern-Coach Julian Nagelsmann freut sich bereits auf die Partie am Sonntag im Rheinland, wie er am Freitag in München betonte: "Ja, natürlich freue ich mich. Ich glaube, das sind immer besondere Spiele, wenn man tabellarisch Nachbar ist, wenn man zwei Teams hat, die sehr gut drauf sind. Sind spannende Spiele. Ich glaube, Bayer gegen Leverkusen war immer spannend. Vorhin habe ich gehört, dass Bayer Leverkusen am Ende nicht mehr mithalten konnten in einigen Duellen. Ich kenne auch ein paar Duelle, aber es gab immer wieder sehr spannende, weil Leverkusen einfach immer auch eine gute Mannschaft hat mit vielen jungen, guten, talentierten Spielern. Dann auch immer mit einer guten Idee. So ist es jetzt auch. Wir freuen uns darauf. Natürlich habe ich immer auch den Drang. Das hat, glaube ich, jeder Mensch irgendwie sich zu verwirklichen und Dinge zu versuchen umzusetzen. Aber am Ende des Tages ist Bundesliga nach wie vor, und es wird am Sonntag genau sein, ein Players Game und kein Coaches Game." Beim Gastgeber sieht man das Spiel gegen den Rekordmeister eher pragmatisch, wie der Trainer Gerardo Seoane erläutert: "Ich nehme das Spiel als Referenz: wo stehen wir gegenüber der besten Mannschaft? Und wir wissen, dass sie die beste Mannschaft Deutschlands sind. Und wir wissen auch, dass wir an einem guten Tag gegen sie auch eine gute Leistung bringen können und ein positives Resultat machen." Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 15.30 Uhr in Leverkusen.

