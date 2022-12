STORY: Nach dem jüngsten Dämpfer hat der Dax zum Wochenstart wieder leicht zugelegt. Der deutsche Leitindex zog zur Eröffnung um 0,4 Prozent an. Die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen der führenden Notenbanken hatte Investoren vor dem Wochenende die Kauflaune verdorben. Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse, Baader Bank: "Nach dem 'Zinskater' der letzten Woche, wo ja die US-Notenbank und die EZB eine harte Zins-Rhetorik an den Tag gelegt haben, ist heute ein bisschen Wundenlecken angesagt. Man versucht eine Gegenbewegung. Die Frage ist, ob man an die Jahresendrallye noch traut. An sich sind die Aussichten relativ eingetrübt. Na ja, aber wir wissen ja auch: Der Überraschungseffekt kann dann doch nach Weihnachten noch mal für Furore sorgen." Bei den Einzelwerten schoss die Aktie des Sportwagenbauers PorscheP911bei ihrem ersten Auftritt im Dax mit einem Kursplus von bis zu 2,5 Prozent an die Spitze. Nur wenige Monate nach seinem Börsendebüt ist der Sportwagenbauer nun als drittes Unternehmen aus dem Volkswagen-Umfeld Mitglied im Leitindex Dax. Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse, Baader Bank: "Ich finde das grundsätzlich gut, weil: Auto, das kann Deutschland. Natürlich muss man sagen, wir haben sehr, sehr viele Autowerte mittlerweile im deutschen Leitindex. Aber es liegt auch daran, dass viele Unternehmen lieber in Amerika an die Börse gehen. Aber okay, die Wirtschaftspolitik können wir hier an der Börse nicht beeinflussen." Die Aktie der Stuttgarter Volkswagen-Tochter war am 29. September mit einer Erstnotierung von 84 Euro auf das Parkett gegangen. Zum Start in den Dax konnte die Konzernspitze allerdings nicht die Eröffnungsglocke schwingen - die Zeremonie fiel wegen der Glatteissituation in Frankfurt aus.

