Die Sprachvielfalt seiner rund 2,3 Milliarden Nutzer macht Facebook im Kampf gegen Hassbotschaften zu schaffen. Dem Konzern gelingt es bisher nicht, mit der Vielzahl kleinerer und exotischer Sprachen seiner Mitglieder mitzuhalten und Posts darin ausreichend zu kontrollieren. Reuters Tech-Reporter Paresh Dave: "Facebook bietet seinen Dienst in mehr als 100 Sprachen an. Das heißt, die Menüs, die Einstellungen und andere Optionen sind in mehr als 100 Sprachen verfügbar, aber die Community-Regeln sind nur in etwa 40 Sprachen übersetzt. Das gleiche Problem besteht bei WhatsApp und Instagram." Die Programme, die der Konzern bei der automatisierten Jagd auf Hassbotschaften einsetzt, arbeiten sogar in nur etwa 30 Sprachen. In der Vergangenheit haben Hassbotschaften auf Facebook unter anderem zu den Vertreibungen in Myanmar beigetragen. Menschenrechtler befürchten, dass sich die Probleme aus Myanmar in anderen Krisenregionen wiederholen könnten, wo die Sprachfertigkeiten der Facebook-Mitarbeiter nicht mit der Ausbreitung der sozialen Medien Schritt halten. Länder wie Australien, Singapur und Großbritannien drohen Facebook nun mit einer Verschärfung der Vorschriften, hohen Bußgeldern und sogar Gefängnisstrafen für Manager, falls das Unternehmen unerwünschte Inhalte künftig nicht rasch löscht.