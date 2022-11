STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. Jan-Peter Haack, Sprecher Flughafen Berlin Brandenburg: "Wir hatten heute einen unbefugten Zutritt auf dem Flughafen Berlin Brandenburg, auf das Flughafengelände. Infolgedessen, damit wir ausschließen konnten, dass keine Person auf dem Flughafengelände jemals gefährdet wird, wurde der Flugverkehr für circa 90 Minuten unterbrochen. Das heißt, alle Starts und Landungen waren in diesem Zeitraum ausgeschlossen. Das hatte als Auswirkung, dass 15 Flugzeuge nicht den Flughafen Berlin Brandenburg ansteuern konnten und umgeleitet wurden nach Düsseldorf, Dresden und nach Leipzig. Hier vor Ort konnten wiederum fünf Flugzeuge nicht starten. Und insgesamt hatten wir circa 3- bis 4000 Fluggäste, die dann beeinträchtigt waren, da sie ihren Flug nicht wie geplant antreten oder hier beenden konnten. Betroffen waren sogenannte Taxi Ways, also Rollwege hin zu den Start- und Landebahnen. Die Start- und Landebahn, das Terminal war nie betroffen. Das heißt also, niemals dort, wo auch gerade Flugzeuge gestartet, gelandet, geflogen sind, niemals dort war eine Person illegal. Wir haben um 18:12 den Flugbetrieb wieder aufgenommen. Es ist jetzt vielleicht ungefähr eine Stunde, eineinhalb später. Wir können noch nicht genau sagen, welche Konsequenzen das haben wird. Selbstverständlich wird von den Behörden, von den Flughafen- Einheiten dieser Einsatz auch noch mal beleuchtet, noch einmal ausgewertet, was man vielleicht an Konsequenzen ziehen muss. Im Moment ist es noch zu früh, aber nach circa 90 Minuten konnte der Flugverkehr wieder ganz regulär starten. "

