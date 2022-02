Glamouröser Impfen geht kaum. Am Donnerstag durften sich Impfwillige im Nationaltheater in München ihren Piecks abholen. Egal ob Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung. Im Kaisersaal in der Bayerischen Staatsoper wurden insgesamt sechs Impfkabinen aufgebaut. „Also eigentlich hätte ich mich schon lang boostern lassen, weil ich wurde schon im Sommer zweitgeimpft. Aber dann hatte ich es leider im November, obwohl ich vorsichtig war, immer Maske getragen und Abstand und so weiter. Aber man kanns halt nicht beeinflussen, irgendwo kriegt mans halt dann. Jetzt musste ich die drei Monate nach der Infektion abwarten. Das jetzt grad terminlich so super gepasst und dann in dem Ambiente ist halt wunderbar. Ich gehe gern und oft in die Oper und dann komme ich hier halt auch mal zu einem anderen Anlass hin." Als Deutschlands wohl majestätischter Ruheraum dient einer der prunkvollen Säle des Nationaltheaters. Geimpft wurde am Donnerstag nur von 9 bis 15 Uhr. Unter anderem das Wissenschafts- und Kunstministerium Bayerns hat die Aktion ins Leben gerufen. „Jede Impfung hilft, wir waren schon bei den Studierenden in den Unis, in der Pinakothek und heute hier in der Oper. Wir wollen damit ein möglichst niedrigschwelliges Angebot schaffen und viele Menschen zum Impfen bewegen und hier ist es natürlich besonders schön." Impfaktionen an besonderen Orten sollen noch weitere kommen. Glamouröser als diesen Donnerstag wird aber vermutlich schwierig.

Mehr