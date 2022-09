STORY: Wagemutige Sprünge vor traumhafter Kulisse. Das war am Sonntag im malerischen Polignano a Mare im Süden Italiens zu bestaunen. Klippenspringer aus der ganzen Welt kämpften dort um Punkte und Anerkennung. Das Spektakel hat bereits Tradition und zieht Einheimische und Tourisen an. Die Häuser in dem Ort verschmelzen mit den Felsen. Die Athleten kommen über eine private Terasse auf die Plattform, von der sie sich ins Meer stürzen. Bei den Frauen gewann in diesem Jahr Rhiannan Iffland aus Australien. Bei den Männern siegt der Franzose und neunfache Weltmeister Gary Hunt.

Mehr