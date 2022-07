STORY: Der Staatspräsident von Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ist nun auch offiziell zurückgetreten. Am Donnerstag traf sein schriftliches Rücktrittsgesuch per Email in Sri Lanka, hieß es in der Hauptstadt Colombo. Rajapaksa hatte am Wochenende angekündigt, sein Amt am Mittwoch niederzulegen, floh aber kurz vor dem erwarteten offiziellen Einreichen seiner Erklärung auf die Malediven. Inzwischen ist er offenbar in Singapur eingetroffen, hieß es am Donnerstag aus dem südostasiatischen Stadtstaat. In Colombo, der Hauptstadt Sri Lankas, war es am Donnerstag weitgehend ruhig geblieben. Nachdem Demonstranten am Mittwoch weitere Staatsgebäude gestürmt hatten, darunter das Parlament und das Büro des Ministerpräsidenten, hatten die Behörden den Notstand und eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Nach Angaben der Polizei kam bei den Protesten bisher ein Mensch ums Leben, 84 Personen wurden verletzt.

Mehr