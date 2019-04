Handelt es sich bei diesen Männern um Selbstmordattentäter, die in Sri Lanka mit Bombenanschlägen zahlreiche Menschen getötet und verletzt haben? Ein sri-lankischer Fernsehsender veröffentlichte nun Bilder aus Überwachungskameras des Shangri-La Hotels in Colombo, in dem es am Ostersonntag eine Explosion gegeben hatte. Ein Mann, der wohl zuvor im Fahrstuhl zu sehen war, lief kurz vor der Detonation durch einen Hotelbereich mit mehreren Gästen. Einer von insgesamt neun Attentätern, die am Sonntag Sprengsätze in christlichen Kirchen und Hotels gezündet hatten. Bei der Suche nach Anschlagsplanern hat die Polizei nahezu 60 Verdächtige festgenommen, darunter ein Syrer. Am Dienstag hatte sich die Extremistenmiliz IS zu den Anschlägen bekannt. Bei der Attentatsserie kamen mindestens 359 Menschen ums Leben.