Drei Tage nach der Attentatsserie auzf Sri Lanka blieben die Strände und Flaniermeilen auf der Insel leer. Einem beliebten Reiseziel für Touristen gehen in kürzester Zeit die Besucher aus. Viele Urlauber fürchten erneute Anschläge. Am Ostersonntag hatten mehrere Sprengsätze in der Hauptstadt Colombo mindestens 359 Menschen getötet. Etwa 500 Menschen wurden verletzt. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat hat am Dienstag die Anschläge auf Hotels und christliche Kirchen auf Sri Lanka für sich beansprucht. Über die Nachrichtenagentur Amaq veröffentlichte die Vereinigung ein Video von sieben maskierten Männern, wie sie sich dem IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi verpflichten. Dieselbe Anzahl von Männern, die sich nach Behördenangaben in Sri Lanka in die Luft gesprengt haben soll. Am Ostersonntag hatten mehrere Sprengsätze in der Hauptstadt Colombo mindestens 359 Menschen getötet. Etwa 500 Menschen wurden verletzt. Die Regierung gehe dem nach, sagte Premierminister Ranil Wickremesinghe am Dienstag. Das Motiv der Attentäter sei nach ersten Ermittlungen aber in jedem Fall eine Vergeltung für die Attentate auf zwei Moscheen in Neuseeland, bei denen im März 50 Menschen getötet worden waren. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern sagte am Mittwoch in einem TV-Interview, dass ihre Regierung noch keine Zusammenhänge zwischen den Anschlägen auf Neuseeland und den Attacken auf Sri Lanka herstellen konnte. Am 15. Mai wolle sie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die CEOS führender Tech-Unternehmen in Paris zusammenbringen, um gegen die Verbreitung extremistischer Inhalte auf sozialen Medien anzugehen.