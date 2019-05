Die Stimmung in Chilaw an der Westküste von Sri Lanka ist aufgeheizt. laut Polizeiangaben haben Dutzende Menschen in der überwiegend von Christen bewohnten Stadt am Sonntag Moscheen und muslimische Geschäfte angegriffen. Auslöser soll ein Streit auf Facebook gewesen sein. Die Behörden in Sri Lanka kündigten am Montag an soziale Netzwerke und Messengerdienste im Land vorübergehend zu sperren, um weitere Unruhen zu vermeiden. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben einen 38-jährigen Mann fest. Er hatte auf Facebook gepostet: "Eines Tages werdet ihr weinen", viele Leute hätten dies offenbar als Gewaltandrohung interpretiert. Seit den verheerenden Selbstmordanschlägen vom Ostersonntag ist es wiederholt zu Ausschreitungen zwischen Christen und Muslimen gekommen. Bei den Angriffen auf christliche Kirchen und Hotels vor drei Wochen waren mehr als 250 Menschen getötet worden. Die Extremisten-Miliz Islamischer Staat reklamierte die Anschläge für sich. Am Sonntag wurden in Sri Lanka erstmals seit Ostern wieder katholische Gottesdienste für die Öffentlichkeit gefeiert. Die Messen fanden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Am Dienstag sollen auch die katholischen Schulen in Sri Lanka wieder geöffnet werden.