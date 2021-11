Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP können in den nächsten Jahren mit deutlich mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im Mai prognostiziert. Der Bund kann im Zeitraum 2021 bis 2025 mit insgesamt 71,7 Milliarden Euro mehr kalkulieren. Das ist das Ergebnis der Steuerschätzung von Experten, die das Bundesfinanzministerium am Donnerstag in Berlin vorstellte. Bund, Länder und Kommunen können zusammen sogar Mehreinnahmen von 179 Milliarden Euro erwarten. Dazu sagte der geschäftsführende Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Donnerstag: "Der Arbeitsmarkt war in der Krise robust und wir sehen deutliche Verbesserungen. Das macht sich bei den Steuereinnahmen bemerkbar. Wir können mit höheren Einnahmen rechnen. Meine Nachfolgerin, bzw. mein Nachfolger findet ein gut bestelltes Feld vor. Trotz aller Herausforderungen in den vergangenen vier Jahren ist Deutschland finanziell gut gewappnet für die Zukunft." Scholz sprach von erfreulichen Zahlen. Die Wirtschaft laufe stabil und die Steuereinnahmen würden wieder wachsen- und zwar schneller als erwartet. Auch was die Bildung einer neuen Regierung von SPD, Grünen und FDP angeht, zeigte sich Scholz optimistisch. "Meine Zuversicht ist die ganze Zeit da. Und sie wird eigentlich immer besser. Weil es sind sehr konkrete Dinge, die ich beobachte. Die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sind in weiten Teilen so, dass da viele Sachen auch zueinander gekommen sind. Alles, was da noch zu diskutieren ist, sind Dinge, die nicht so viel und zahlreich sind, dass ich das für ein unüberwindbar großes Problem halte. Ich habe da schon ganz andere Situationen erlebt, die viel herausfordernder waren, als das, was jetzt noch nachgeblieben ist. Natürlich gilt immer die schöne Weisheit, man darf den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber der Tag ist ganz gut." Wenn alles planmäßig verläuft, wollen die Ampel-Parteien Scholz in der Woche ab dem 6. Dezember im Bundestag zum Kanzler wählen.

