Mit einem Staatsakt hat sich das Land Nordrhein-Westfalen von seinem früheren Ministerpräsidenten und ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement verabschiedet. Der langjährige SPD-Politiker war Ende September im Alter von 80 Jahren in Bonn gestorben. Clement war von 1998 bis 2002 als Nachfolger von Johannes Rau NRW-Ministerpräsident. Armin Laschet, CDU, der aktuelle NRW-Ministerpräsident am Dienstag in Bonn: "Ihn leitete der Grundsatz, dass soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Stärke nicht Gegensätze sind, sondern zusammengehören. Und er hat wie kein anderer diese Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft bis in die letzten Tage seines Lebens immer wieder fast gepredigt, immer wiederholt, immer wieder eindringlich in die Öffentlichkeit getragen." In seiner Rolle als Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit unter Bundeskanzler Gerhard Schröder war der streitbare Politiker Clement maßgeblich an der Umsetzung der Agenda 2010 beteiligt. Er war bekannt als durchsetzungsstarker Pragmatiker und moderner Macher der Hartz-Reformen. Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel: "Mit Wolfgang Clement hat die SPD einen ihrer herausragenden und zugleich überzeugendsten Streiter für Freiheit, soziale Marktwirtschaft und wirtschaftlichen Wohlstand für so viele Menschen wie möglich in unserem Land verloren. Dass ihr das nicht richtig bewusst ist, gehört zur Tragik, an der Wolfgang stärker gelitten hat, als sich das viele der aktuellen Zeitgenossen vorstellen können. Denn das ist er Zeit seines Lebens auch ohne Parteibuch geblieben: Ein Sozialdemokrat. Bis in die letzten Monate seines Lebens und noch im Krankenhausbett liegend ist ihm die Entwicklung seiner ehemaligen Partei beileibe nicht gleichgültig gewesen. Das wirst du nicht los, hat er mal zu mir gesagt, als wir über sein ebenso erfolgreiches wie konfliktbeladenes Verhältnis zur Sozialdemokratie sprachen." Nach einem Streit über Clemens Kritik an der hessischen SPD-Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti kurz vor der Landtagswahl trat Clement 2008 aus der SPD aus. Zu der Trauerfeier am Dienstag in Bonn kamen zahlreiche Politiker und Weggefährten von Clement.

