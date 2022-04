STORY: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sollte nach Justizangaben entführt werden. Zwei Hauptbeschuldigte sollen mit anderen Tätern einen Angriff auf den SPD-Politiker geplant haben, um "ihn in ihre Gewalt zu bringen", sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstag. Es seien in diesem Zusammenhang Waffen beschafft worden. Vier Verdächtige aus dem Umfeld der Corona-Protestszene seien festgenommen worden. Lauterbach zeigte sich am Donnerstag in Husum bestürzt über den Vorgang. "Der ganze Vorgang zeigt, dass sich die Corona-Proteste nicht nur radikalisiert haben, sondern dass es mittlerweile auch um mehr als Corona geht. Sondern, dass es auch den Versuch gibt, hier den Staat zu destabilisieren. Hier geht es also um Kräfte, die eine Absicht haben, auch den Staat und die Demokratie zu destabilisieren, nutzen offenbar die Corona-Proteste. Es ist eine kleine Minderheit in der Gesellschaft, aber hochgefährlich. Darauf müssen wir achten. Meine eigene Arbeit wird das nicht beeinflussen. Ich werde weitermachen wie bisher. Und ich glaube, dass ich auch hier im Namen der Bürger insgesamt unterwegs sind. Die meisten Bürger wollen eine gute Corona-Politik. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein in der Sache." Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz erklärten, es habe am Mittwoch Razzien in mehreren Bundesländern gegeben. Vier von fünf Beschuldigten seien festgenommen worden. Die Beschuldigten sind demnach deutsche Staatsangehörige. Ihnen werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen, hieß es. Laut LKA sind die Beschuldigten der Corona-Protestszene und Reichsbürgerbewegung zuzuordnen. Ihr erklärtes Ziel sei es, Einrichtungen der Stromversorgung zu zerstören. Zudem sei die Entführung bekannter Personen des öffentlichen Lebens Bestandteil der Pläne gewesen.

