STORY: Die Staatsanwaltschaft hält den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun für einen der Hauptverantwortlichen für den jahrelangen Bilanzbetrug bei dem zusammengebrochenen Zahlungsabwickler. Nach mehr als eineinhalbjährigen, umfangreichen Ermittlungen erhob die Staatsanwaltschaft München I Anklage gegen Braun und zwei weitere Wirecard-Manager, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Die Ermittler werfen Braun und seinen Managern Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue in mehreren Fällen und gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor. Oberstaatsanwältin Anne Leiding: „Die Angeschuldigten haben mit weiteren Beteiligten außerhalb und innerhalb der Wirecard AG über Jahre hinweg darauf hingearbeitet, dass sie nach außen hin als rasant wachsendes, erfolgreiches FinTech Unternehmen wahrgenommen werden, dass dann sogar in den Dax 30 aufstieg. Tatsächlich war es so, dass dieses äußerst ertragreiche Geschäft, vor allem in Asien, einfach schlicht erfunden war.“ Braun, der seit Juli 2020 in Untersuchungshaft sitzt, wies die Vorwürfe erneut zurück. Er sehe sich als Opfer einer Bande, die Millionensummen hinter seinem Rücken veruntreut habe, wie ein Sprecher seiner Verteidiger mitteilte. Der langjährige Wirecard-Chef sieht sich als Opfer seines Vorstandskollegen und Vertrauten Jan Marsalek, der seit Juni 2020 auf der Flucht ist. Nach dem Österreicher wird weltweit gefahndet, er wird in Russland vermutet. Nun ist das Münchner Landgericht am Zug. Wenn es die Vorwürfe für plausibel hält und die Anklage zulässt, könnte der Prozess vor der Wirtschaftsstrafkammer im Herbst beginnen.

