Die USA halten an ihren Plänen fest, das Regime in Venezuela zu ändern. Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaido hatte in dieser Woche in den USA gleich viele mächtige Hände zu schütteln. Am Mittwoch begrüßte ihn Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Donnerstag traf sich Außenminister Mike Pompeo mit ihm, im Anschluss traf Guaido auf die Demokratin Nancy Pelosi. Diese lobte die parteiübergreifende Unterstützung für den Mann, der von mehreren Ländern als rechtmäßiger Präsident Venezuelas anerkannt wird. Das Zepter in seinem Land hält aber weiterhin der langjährige und immer noch amtierende Präsident Nicolas Maduro in der Hand. "Wir glauben, dass das Elend, das das venezolanische Volk erleiden muss, eine Herausforderung für das Gewissen der Welt ist. Wir stehen alle hinter ihnen, Herr Präsident. Wir wollen freie und faire Wahlen. Wir wollen starke Bündnisse zwischen unseren zwei Ländern. Wir wollen, dass die Führungskräfte der Ölindustrie, rund um das korrupte Maduro-Regime, freigestellt werden." Parallel wurden in dieser Woche Firmen, die Venezuelas Präsidenten Maduro unterstützen, mit Sanktionen der USA gedroht, auch Russlands Ölkonzern Rosneft. Außenminister Sergej Lawrow sagte am Donnerstag in Mexiko-Stadt: "Auch unsere westlichen Partner halten den Dialog für notwendig, aber mit dem Ziel, die Kriterien für einen Regimewechsel anzusprechen, und ich denke, das ist keine Vermittlung, sondern eher eine Aufzwingung ausländischer Modelle. Wir hören Erklärungen aus Washington, dass es keine anderen Optionen als einen Präsidentenwechsel gibt. Ich habe regelmäßig Drohungen aus Washington gehört, diejenigen zu bestrafen, die in irgendeiner Weise mit Venezuela zusammenarbeiten. Daran sind wir bereits gewöhnt. " Venezuela steckt unter Präsident Nicolas Maduro in einer Wirtschaftskrise, für die er die US-Sanktionen verantwortlich macht.