In Brasilien haben die einzelnen Bundesstaaten des Landes ihre Vorbereitungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus verstärkt. In Sao Paulo wird ein ganzes Fußballstadion derzeit in ein Feldlazarett umgewandelt, um dort mögliche Coronafälle zu behandeln. Mehrere Bundesstaaten haben das öffentliche Leben bereits eingeschränkt. Schulen und Einkaufszentren sind geschlossen, Fußballspiele und auch religiöse Versammlungen verboten. Vielerorts - wie hier in Rio de Janeiro - ziehen Reinigungstrupps mit Desinfektionsmitteln durch die Straßen. Staatspräsident Bolsonaro warnte unterdessen vor Panikmache. Er kritisierte die Maßnahmen der Bundesstaaten und fürchtet die Auswirkungen auf die Wirtschaft.