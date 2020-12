Diese Menschen hier im Coronatestzentrum in München haben einen Plan - sie wollen ihren Angehörigen in Pflege- u nd Seniorenheimen zu Weihnachten einen Besuch abstatten, gegen die Einsamkeit. Das Testzentrum hilft ihnen dabei. Und wie geht das genau? Thomas Nindl vom Arbeitersamariterbund berichtet. "Jede Bürgerin, jeder Bürger, der von einer, von einem Pflegeheim berichtet, dass dort Angehörige untergebracht sind, kommt mit einer Bestätigung des Pflegeheims hierher und damit ist legitimiert, dass sie heute, am heutigen Tag eben ihre Angehörigen besuchen möchten. Kommt hierher, wird registriert, und wir führen den Schnelltest durch. Und innerhalb von 20 Minuten hat man sein Ergebnis und kann wirklich von hier durchaus gleich weiterfahren ins Pflegeheim.") Pro Tag seien mehr als zwanzig Helfer vor Ort, so Nindl. "Plus einige noch an Logistik. Also jeweils drei Teams in den Zelten sind schon mal 12 Leute. Also, Sie sehen, da sind zwei Zelte aufgebaut. Also sind schon mal 12 Leute, die die Abstriche übernehmen, dann die Registratur und Logistik, also insgesamt über 20 Helferinnen und Helfer, die alle ehrenamtlich heute hier sind." Beate Ritter weiss das zu schätzen, denn sie möchte ihre Mutter besuchen. "Ich habe jetzt den Schnelltest mir machen lassen, weil ich, sonst kann ich ja nicht zu meiner Mama ins Pflegeheim, weil die verlangen jetzt halt keinen 48-Stunden-Schnelltest, sondern täglichen Schnelltest. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass das hier doch die ehrenamtlich das machen. Also muss man sagen: Hut ab! Finde ich echt toll." Hut ab vor den Ehrenamtlichen. Den Helfern, den Angehörigen und den Menschen in Alten- und Pflegeheimen bleibt zu wünschen, dass dies eine wahrhaft einmalige Weihnacht bleiben wird.

Mehr