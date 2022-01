HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Ralph Spiegler, Präsident Deutscher Städte-und Gemeindebund: "Wir brauchen eine Balance zwischen der Frage Aufrechterhaltung der Infrastruktur auf der einen Seite und Verhinderung von neuen Ausbrüchen auf der anderen Seite. Aber was nicht sein kann - und die Frage ist ganz schnell beantwortet - ist, dass wenn mein Haus brennt, die Feuerwehr nicht kommen kann, weil sie alle in Quarantäne sind, dass der Müll nicht geleert wird oder dass das Wasser nicht funktioniert. Das sind die Fragen, die zu beantworten sind. Und sie sind eindeutig zu beantworten. Die Infrastruktur muss funktionieren und wenn ein Weg ist, dass man medizinisch vertretbar Quarantäne-Zeiten verkürzt, dann sollte man genau das tun. Wenn Omikron so funktioniert, wie wir es in Südafrika beispielsweise gesehen haben, hoch ansteckend, dann muss beantwortet werden die Frage: Wie gehen wir damit um? Wie halten wir Infrastruktur aufrecht? Ist es verantwortbar, dass für Quarantäne-Zeiten verkürzen? Und alles, was ich höre, deutet genau darauf hin."

Mehr