STORY: Am Montag hat ein weiteres Erdbeben die Türkei in der Grenzregion zu Syrien erschüttert. Das Beben habe eine Stärke von 6,3 gehabt, teilte die europäischen Erdbebenwarte EMSC am Montagabend mit. Laut Augenzeugen wurden dabei weitere Gebäude in der Stadt Antakya beschädigt. Die Erschütterungen seien auch in Syrien, Ägypten und im Libanon zu spüren gewesen. Erst vor zwei Wochen war es zu verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet gekommen, bei denen mehr als 46.000 Menschen ums Leben kamen. Wie hier in Samandag rückten in vielen betroffenen Gebieten Krankenwagen aus. Menschen strömten in Panik auf die Straßen. In einigen Orten wurden Stromausfälle gemeldet. Mindestens drei Menschen seien bei dem erneuten Beben getötet worden, wie das türkische Innenministerium mitteilte. 213 seien verletzt worden. Kleinere Beben haben die Region in den letzten zwei Wochen erschüttert, aber die Erdstöße vom Montag waren die stärksten seit dem verheerenden Erdbeben vom 6. Februar. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser wollen am Dienstag das Erdbebengebiet im Südosten der Türkei besuchen. Bei der eintägigen Visite wollten sich die beiden Politikerinnen ein Bild von der Lage vor Ort machen.

