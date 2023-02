STORY: Zum weltweit dritten Mal ist ein HIV-Patient dank einer Knochenmarktransplantation geheilt worden. Das teilte das französische Pasteur-Institut am Montag in einer Erklärung mit. Der sogenannte "Düsseldorf-Patient" war zudem an Leukämie erkrankt und erhielt die Knochenmarksstammzellen im Rahmen einer Behandlung in Düsseldorf. Das Pasteur-Institut erklärte, der Patient sei "wahrscheinlich geheilt", da mehr als fünf Jahre nach der Transplantation und 44 Monate nach dem Absetzen der Medikamente keine Spuren der früheren Infektion des Mannes mehr vorhanden seien. Die Stammzellen stammten von einem Spender mit einer Genmutation, durch die der Körper gegen HIV weitgehend immun ist. "Bei der Stammzellentransplantation werden die Immunzellen des Patienten durch Immunzellen des Spenders ersetzt. Im Falle von Menschen mit HIV bedeutet dies, dass die Immunzellen des Spenders die HIV-tragenden Immunzellen des Patienten ersetzen und zerstören. Auf diese Weise werden nach und nach die meisten der infizierten Zellen im Körper eliminiert." Nach einem früheren Fall im Jahr 2007, dem so genannten "Berliner Patienten", und einem weiteren im Jahr 2016, dem "Londoner Patienten", ist der "Düsseldorfer Patient" der dritte Fall von HIV-Heilung durch Knochenmarktransplantation weltweit. "Er ist glücklich, weil er trotz des Unglücks, HIV und Leukämie zu haben, durch eine Intervention von beiden Krankheiten befreit werden konnte. Er ist glücklich und froh, diese Nachricht mit anderen Menschen, die mit HIV leben, zu teilen." Das Verfahren ist allerdings kompliziert, teuer und risikoreich. Und nach Ansicht von Experten zunächt eine Therapie für sehr seltene Fälle, bei denen HIV-Patienten auch an Leukämie erkranken. Trotzdem wächst die Hoffnung, dass in Zukunft auch ohne Knochenmarktransplantation irgendwann HIV-Patienten geheilt werden können. Zum Beispiel mit einer Gentherapie.

