Disney hat seinen ersten Star-Wars-Themenpark in Anaheim, Kalifornien eröffnet. Seit Freitag können Fans der Filmreihe auch physisch in die Welt von Drehbuchautor George Lucas eintauchen. Dieser zeigte sich bei der Eröffnung am Mittwoch begeistert von dem Nachbau seiner fiktiven Welt: "Ich würde sagen, ihr habt einen guten Job gemacht. Es hätte richtig schiefgehen können. Aber ist es nicht." Rund eine Milliarde Dollar hat Disney für zwei Star-Wars-Parks ausgegeben, sagen Analysten. Der zweite, der ebenfalls Galaxy's Edge heißen soll, wird im August in Florida eröffnet. Einem Medienbericht zufolge sind Themenparks mittlerweile Disneys größte Einnahmequelle. Geschäftsführer Bob Iger: "Unser Ziel war es, ehrgeizig zu sein. Nicht nur was die Größe betrifft, sondern auch in den Details, den Kunstwerken und Technologien. Wir wollten mutig sein, damit wir den leidenschaftlichen Star-Wars-Fan zufrieden stellen können." Dem Besucher wird einiges geboten: Begegnungen mit Klonkriegern, ein interaktiver Flug mit dem Millennium Falken von Han Solo, und die nachgebaute Bar aus der berühmten Kantinen-Szene aus der vierten Episode von 1977. Der Fan kann hier in Erinnerungen schwelgen, während er aber auch etwas neues zu sehen kriegt. Galaxy's Edge ist nämlich ein Ort auf dem Planeten Batuu, der oft in den Büchern beschrieben wurde, aber nie auf der Leinwand zu sehen war. Wer all das erleben möchte, muss sich aber noch etwas gedulden. Nach nur zwei Stunden waren bereits die ersten drei Wochen ausgebucht.