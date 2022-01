**Achtung: Dieser Beitrag enthält keinen Sprechertext** O-TON BETTINA STARK-WATZINGER, BUNDESBILDUNGSMINISTERIN (FDP): "Das Bundesverfassungsgericht hat ja klar gesagt, dass es ein Recht auf Bildung gibt und deswegen müssen wir alles tun, um Bildung zu ermöglichen. Wir haben in den ersten Coronapandemie-Wellen gesehen, was es heißt, wenn Schulen geschlossen werden. [...] Wir haben eine Präsenzpflicht im Unterricht und die KMK hat sich auch klar dafür ausgesprochen, dass Präsenz die präferierte Form des Unterrichtes ist, weil es eben die beste Bildungsgerechtigkeit in unserem Land derzeit mit dem Stand der Digitalisierung, den wir haben, auch ermöglicht. Aber natürlich ist der Schutz der Gesundheit, wenn Vorerkrankungen sind und ähnliches, muss individuell auf jedes Kind eingegangen werden. [...] Also ich kann als Mutter natürlich die Sorgen von Familien und Betroffenen verstehen. Aber wir wissen auch, dass die FFP2-Masken, also der Schutz, dieser physikalische Schutz, ein hoher Schutz vor Omikron ist. Insofern sind diese Hygienemaßnahmen entscheidend. [...] Es ist immens wichtig, dass in den Schulen die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, dass die Masken getragen werden, dass eben der Abstand gehalten wird, dass man auch noch mal schaut, ob aus dem Luftfilterprogramm noch Erleichterungen möglich sind."

