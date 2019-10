Meteorologen sagen, der Klimawandel dürfte die Feuergefahr in Zukunft noch vergrößern. Die Auswüchse der Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien sind bereits jetzt verheerend. Heftige Winde in Hurrikan-Stärke fachten die Flammen am Mittwoch an. Bilder aus dem Ventura County und dem Simi Valley zeigen zum Teil evakuierte Wohngebiete, die in Flammen stehen. Menschen konnten gerettet werden, ihr Eigentum nicht. Dass sich in den vergangenen Jahren etwas verändert hat, merken viele. "Mein ganzes Leben habe ich in Kalifornien gelebt. Hier im Süden kamen schon immer die Santa-Ana-Winde, auch die Feuer sind nichts neues. Allerdings nicht in diesem Ausmaß. In den letzten fünf Jahren hat sich was verändert. Für uns werden diese Dimensionen jetzt zum Normalzustand." Bereits Zehntausende Menschen mussten in der Nacht zu Montag ihre Häuser verlassen, als ein Feuer am Westrand von Los Angeles mehr als zwölf Häuser zerstörte. Mehr als eine Million Menschen müssen wegen vorsorglicher Stromabschaltung im Dunkeln sitzen. Durch den Wind beschädigte Leitungen könnten Funken schlagen und neue Feuer auslösen, teilten die Behörden mit. Gouverneur Gavin Newsom hat den Notstand für den gesamten Bundesstaat ausgerufen. Feuer und starke Winde sind zu dieser Jahreszeit nichts Unübliches. Hinzu kommen aber die hohen Temperaturen und die jahrelange Trockenheit. Laut der US-amerikanischen Umweltbehörde hat sich Kalifornien im vergangenen Jahrhundert um drei Grad erwärmt, und somit stärker als der Durchschnitt der Welt.