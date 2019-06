Ein Erdbeben mit der Stärke 6,4 hat am Dienstag den Nordwesten Japans erschüttert. Das Beben hatte nach Angaben der US-amerikanischen Beobachtungsstelle USGS rund 20 Sekunden lang angehalten. Der japanischen Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga am Dienstag in Tokio: "In Bezug auf das Erdbeben, das um 22:22 Uhr in der Präfektur Yamagata stattfand, gingen bei der Polizei rund 20 Meldungen ein. Die Feuerwehr gibt an, dass sich die Anzahl der Meldungen nicht von einem normalen Tag unterscheidet. Es gibt Meldungen über geringfügige Verletzungen. Es wurde eine Tsunami-Warnung von der Präfektur Yamagata an die Präfektur Ishikawa, das Gebiet am Japanischen Meer, ausgegeben. Die Tsunami-Welle war aber nur wenige Zentimeter hoch. Wir möchten die Bewohner trotzdem bitten, sich von der Küste zu entfernen und an sichere Orte zu gehen." Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern, war jedoch noch bis in die rund 300 Kilometer entfernte Hauptstadt zu spüren. Tausende Haushalte waren ohne Strom und einige Gebäude wurden beschädigt.