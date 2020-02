Starke Regenfälle haben in der brasilianischen Metropole Sao Paulo für Überschwemmungen gesorgt. Viele niedrig gelegene Wohngegenden standen unter Wasser. Hauptverkehrsstraßen und Bahnstrecken waren unpassierbar. Insbesondere bei den Pendlern sorgte das für Verdruss. O-TON EDMILSON SILVA, ANWOHNER: "Ich leben seit 22 Jahren in Sao Paulo, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Alle Züge wurden eingestellt, die Leute kommen nicht mehr zur Arbeit." O-TON WELLINGTON OLIVEIRA, ANWOHNER: "Es ist sehr schwer, heute von A nach B zu kommen. Seit einer halben Stunde versuche ich, irgendwie zur Arbeit zu kommen, aber ich finde einfach keinen Weg. Es ist schwer, sehr unangenehm." In der Nacht auf Montag hatte es extrem stark geregnet in der Region. Dadurch waren die Flüsse Tiete und Pinheiros über die Ufer getreten.