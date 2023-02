STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprecherkommentar gesendet. Roter Teppich. Berlinale Mariëtte Rissenbeek / Geschäftsführerin Internationale Filmfestspiele Berlin "Es ist ein ganz toller Moment für mich, sehr freudig, auch aufgeregt, weil wir drei Jahre lang kein richtiges Festival organisieren konnten, wir diesmal sehr viele Gäste hier haben und das ist ganz toll. Wir werden trotzdem auch an die Situation in der Welt, in der Ukraine, im Iran denken, auch an das Erdbeben in der Türkei und Syrien."

Mehr