Er stand in London am Dienstagabend bei der Weltpremiere des neuen James-Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" natürlich im Mittelpunkt. Schauspieler Daniel Craig spielt in dem Film zum letzten Mal den wohl berühmtesten Geheimagenten Ihrer Majestät. Die Queen war bei der Premiere zwar nicht dabei, dafür aber doch große Teile ihrer königlichen Familie. Die lang ersehnte Premiere war gespickt mit den Stars des Films wie der französischen Schauspielerin Léa Seydoux und der britischen Newcomerin Lashana Lynch. Auch US-Sängerin Billie Eilish war da, sie singt den Titelsong des Films. Daniel Craig freute sich: "Es ist eine große Erleichterung. Es war mir so wichtig, hierher zu kommen und mit all den anderen Darstellern und der Crew zu feiern und den Film in die Kinos zu bringen, und wir sind hier. Noch vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass das passieren würde." Zu der Frage, wer der neue Bond werden soll, wollte sich Craig lieber nicht äußern. Eine Kandidatin ist Lashana Lynch, die in dem Film die Doppel-0-Agentin Nomi spielt: "Mit Nomi und all den anderen weiblichen Charakteren stellen wir sicher, dass wir uns wirklich repräsentieren. Dass sie echte Menschen sind, mit echten Emotionen, echten Stärken, die aus Verletzlichkeit kommt. Und Dinge, mit denen wir uns identifizieren können. " Ursprünglich sollte der Film schon im April 2020 in die Kinos kommen. Doch erst gab es interne Meinungsverschiedenheiten, dann kam die Corona-Pandemie. In dem Film kehrt Bond nach seiner Pensionierung in den aktiven Dienst zurück. Und macht dort weiter, wo er aufgehört hat. Action und technischer Schnickschnack inklusive. In die Kinos kommt der neue Bond am 30. September. Und zunächst wird er erstmal auch nur dort zu sehen sein.

