Impfstart in Australien am Montag. Los ging es im bevölkerungsreichsten Bundesstaat, New South Wales. Als erstes wurde ein Mitarbeiterin im Gesundheitswesen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer gegen Corona geimpft. Nach dem kleinen Pieks kam die große Erleichterung: "Das gibt mir die Gewissheit, dass ich tatsächlich in jedem Fall geschützt bin. Ich fühle mich sicher und kann an allen Orten meinen Job machen ohne Angst haben zu müssen. Und ich kann zurück zu meiner Familie gehen, ohne dass ich sie anstecken werde." In New South Wales sollen in den nächsten drei Wochen 35.000 Angestellte mit dem Pfizer/Biontech-Impfstoff geimpft werden. Die große Mehrheit der Bevölkerung wird jedoch mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. Die Regierungschefin des Bundesstaats Gladys Berejiklian dazu am Montag in Sydney: "Wir wissen, dass wir immer noch vorsichtig sein müssen. Denn der Impfstoff reduziert zwar die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ernsthaft ansteckt. Aber man kann sich immer noch infizieren. Und man kann die Krankheit immer noch übertragen. Wir wissen jedoch, dass der Impfstoff funktioniert. Ich ermutige jeden, sich impfen zu lassen. Und sobald ich hier mit AstraZeneca dran bin, werde ich ihn definitiv nehmen. Wie Sie wissen, werden wir in den ersten drei Wochen den Impfstoff von Pfizer verwenden, aber die meisten von uns in NSW werden den Impfstoff von AstraZeneca angeboten bekommen und aus diesem Grund werde ich den Impfstoff von AstraZeneca bekommen, sobald er verfügbar ist." Der weitere Plan der Regierung lautet, dass bis zu vier Millionen Australier bis März geimpft werden sollen. Das Land hat es bisher geschafft, relativ gut durch die Pandemie zu kommen. Unter anderem wurde die Ausbreitung des Coronavirus durch strenge Auflagen für Einreisende weitgehend eingedämmt.

