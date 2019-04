Wer zu Beginn der Osterferien solchen Staus aus dem Weg gehen möchte, sollte bestenfalls nicht mit dem Auto verreisen. Oder eben erst am Sonntag, Montag oder gar in der Nacht losfahren, rät ADAC-Sprecherin Melanie Mikulla. Denn seit Freitag tummeln sich wieder zahlreiche Osterurlauber auf den deutschen Autobahnen, unter anderem wie hier auf der A59. "Betroffen sein werden vor allem die Routen natürlich in den Süden, wie zum Beispiel eine A9, eine A8, eine A7. Genauso wie rund um München, das ist so ein Nadelöhr. Also alles, was in Richtung Österreich oder vielleicht auch schon Italien geht. Genauso aber wie diejenigen, die nach oben fahren, an die Küste, da wird die A1 besonders betroffen sein." Acht Bundesländer starten am Wochenende in die schulfreie Zeit über Ostern. Unter anderem Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Urlauber, die das Auto gemieden haben, sah man unter anderem am Münchener Flughafen. Stressfrei und voller Vorfreude werden vermutlich diese Passagiere in den Urlaub fliegen: "Wir fliegen nach Sizilien, in einer größeren Gruppe zum Klettern. Die Vorfreude ist sehr groß. Wir freuen uns auf Sonne, Meer, gutes Essen und schöne Klettertouren." "Die Vorfreude ist unglaublich, weil ich bis gestern gearbeitet habe. Wir fliegen nach Valencia, Spanien und freuen uns auf hoffentlich schöne, sonnige Ferientage" Einige deutsche Flughäfen rieten ihren Gästen wegen des erhöhten Aufkommens, ein bisschen früher bei den Sicherheitskontrollen zu erscheinen. Am Münchener Flughafen fanden am Freitag bereits die ersten Kofferstaus statt. Autofahrer, die gen Süden fahren, werden es am Wochenende zusätzlich mit Urlaubern aus Österreich zu tun haben. Denn auch in der Alpenrepublik beginnen die Ferien. Besonders Staugefährdet sind laut ADAC die Brenner-, Tauern- und Gotthard-Routen.