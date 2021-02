Sie kommen zu Millionen und richten schwerste Schäden an: Seit Jahren kämpfen die Menschen in Kenia mit schlimmsten Heuschreckenplagen. Das Start-up-Unternehmen „The Bug Picture" hofft nun, die Schädlinge in Profit zu verwandeln und Hoffnung für die zu bringen, deren Ernten und Lebensgrundlagen durch die Insekten zerstört werden. "Sie zerstören die gesamte Ernte, wenn sie über die Felder ziehen. Manchmal sind es so viele, dass man Pflanzen und Tiere nicht mehr unterscheiden kann." Die Schwärme können bis zu 150 km am Tag zurücklegen und 40-80 Millionen Heuschrecken pro Quadratkilometer enthalten. „The Bug Picture" konzentriert sich auf Schwärme von bis zu 5 Hektar Ausdehnung in bewohnten Gebieten, die sich nicht zum Besprühen mit Chemikalien eignen. Die Insekten werden nachts während ihrer Ruhephase eingesammelt, zerkleinert und getrocknet, dann gemahlen und zu Pulver verarbeitet. Daraus wird proteinreiches Tierfutter und organischer Dünger, erklärt Albert Lemasulani von „The Bug Picture": "Es eignet sich als Futter für Fische, Geflügel, Milchvieh oder Schweine. Heuschrecken bestehen zu etwa 70 Prozent aus Protein. Damit kann man einen der teuren Bestandteile im Tierfutter ersetzen." Die Sammler bekommen umgerechnet etwa 38 Euro-Cent pro Kilogramm Heuschrecken. So gibt es wenigstens eine kleine Chance, aus der Not eine Tugend zu machen. Die Plage stoppen kann man mit der Sammelei aber wohl nicht.

