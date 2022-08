STORY: Ehrung für den verstorbenen Startenor Luciano Pavarotti. Posthum ist der Italiener am Mittwoch mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt worden. Es ist Stern Nummer 2370 auf Hollywood Boulevard. Pavarotti wurde hier in der Kategorie "Lebenswerk" geehrt. Pavarottis Tochter Cristina nahm stellvertretend für die Familie an der Zeremonie teil. "Ich denke, es ist ein sehr freudiger Moment. Ich glaube, er wäre überglücklich", sagte sie. Der weltberühmte Künstler war einer der bekanntesten Sänger des 20. Jahrhunderts, dank seiner unverwechselbaren Stimme. Pavarotti, der im September 2007 gestorben war, sang insgesamt 378 Vorstellungen an den bekanntesten Opernhäusern der Welt und damit mehr als jeder andere Sänger.

