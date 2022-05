STORY: In Nordrhein-Westfalen hat am Sonntag die Wahl eines neuen Landtags begonnen. Beim größten politischen Stimmungstest in diesem Jahr sind rund 13 Millionen Wählerinnen und Wähler aufgerufen, ihr Votum abzugeben. Laut letzten Umfragen ist dabei ein Regierungswechsel zu erwarten, weil es für die schwarz-gelbe Koalition wohl keine erneute Mehrheit mehr geben dürfte. Die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst liegt dabei mit knapp über 30 Prozent zwei bis vier Prozentpunkte vor der SPD. Wüst zeigte sich am Wahlsonntag in Rhede recht zuversichtlich: “Uns geht's prima, ist ein wunderbarer Tag in Nordrhein Westfalen, wunderbares Wetter, ein toller Tag, um wählen zu gehen. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und bin sehr dankbar für all die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den Wahllokalen, die dafür sorgen, dass wir heute wählen können." Der Spitzenkandidat bei der SPD heißt Kutschaty. Er gab am Sonntagmorgen seine Stimme in Essen ab: "Das war jetzt gerade ein bewegender Moment für mich. Denn der Raum, in dem ich gerade und in dem wir gerade unsere Stimmen abgegeben haben, war der Klassenraum, der 1 D, genau in diesem Klassenraum bin ich 1974 eingeschult worden. Und völlig unklar, was irgendwann mal kommen in meinem Leben. Und Sie sehen mich heute sehr glücklich, nicht nur mit einer wunderbaren Frau und drei Kindern, sondern dass es tatsächlich gelungen ist, zur damaligen Zeit einen Bildungsaufstieg hier im Essener Norden hinzubekommen. Und das ist für mich auch immer politische Verantwortung und Motivation und Antrieb für mein gesamtes politisches Leben gewesen, Kindern hier gerade aus dieser Region, aber auch in ganz Nordrhein Westfalen beste und gute Möglichkeiten zu geben." Entscheidend für die Koalitionsbildung könnten die Grünen und die FDP werden. Möglicherweise wird es am Wahlabend mehrere Koalitionsoptionen geben, so dass wohl erst in den Tagen danach entschieden wird, wer die künftige Regierung anführt. Wie bei den vorangehenden Landtagswahlen im Saarland und vergangenes Wochenende in Schleswig-Holstein dominierten im Wahlkampf landespolitische Themen wie die Schul- und Verkehrspolitik, der klimafreundliche Umbau der Industrie sowie die Kriminalitätsbekämpfung. Bis 18.00 Uhr können die Bürger und Bürgerinnen im bevölkerungsreichsten Bundesland ihre Stimme abgeben.

