Normalerweise würden wir uns jetzt in Genf treffen, so leitete der BMW-Chef Oliver Zipse am Dienstag die Vorstellung des neuen Concept i4 ein. Aus Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus wurde der Genfer Autosalon kurzfristig abgesagt. Den Ausblick auf BMWs ersten vollelektrischen Gran Coupe gab es in einem Livestream aus München. "Meine Damen und Herren - das Concept i4. Auch für Langstrecken geeignet mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 600 Kilometern. Die Entwicklung und Produktion des E-Antriebs sowie die Batteriezellenforschung erfolgen in-house. Der E-Antrieb bietet eine beeindruckende Spitzenleistung von bis zu 530 PS. Wir werden beim Elektromotor keine seltenen Erden verwenden. All dies zeigt, dass wir uns voll und ganz dem Klimaschutz verschrieben haben". Vertriebsvorstand Pieter Nota hat trotz der Beeinträchtigungen infolge des Coronavirus das Absatzziel des Konzerns für das laufende Jahr bekräftigt. "Kurzfristig wird es Auswirkungen geben, wegen Corona. Aber es ist heute zu früh zu sagen, wie es sich auf das Gesamtjahr auswirkt. Unser Ausblick steht, dass wir auch für 2020 leichtes Wachstum erwarten und damit uns vorbereiten auf ein Rekordjahr, wenn es um Absatz geht." Der Aufbau der Stände in Genf war beinahe abgeschlossen gewesen. Doch drei Tage vor dem Beginn einer der weltweit wichtigsten Automessen hatten die Organisatoren des Genfer Autosalons die Reißleine gezogen. Sie reagierten damit auf die Schweizer Regierung, die alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern mindestens bis Mitte März untersagt hat, um die Ansteckungsgefahr einzudämmen.