In den USA hat am Mittwoch ein ungewöhnlicher Staubsturm den Himmel verdunkelt. Mit Geschwindigkeiten von mehr als 160 Stundenkilometern fegte er über den Bundesstaat Colorado. In vier Bundesstaaten brach in der Folge die Stromversorgung zusammen, fast 100.000 Haushalte und Geschäfte waren zeitweise ohne Strom. Der Staubsturm weckt Erinnerungen an die Zeit der Wirtschaftskrise. In den 1930er Jahren gab es im Mittleren Westen regelmäßig verheerende Staubstürme. Die Ursache waren eine Dürre und die großflächige landwirtschaftliche Nutzung der Prärie. Nach der Rodung des Präriegrases erodierte der Wind den Mutterboden. Die Folge war der Zusammenbruch der Landwirtschaft. Etwa 2,5 Millionen Menschen wanderten aus der sogenannten "Dust Bowl" in andere Bundesstaaten aus.

