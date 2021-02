Die Einführung deutscher Grenzkontrollen hat - wie hier an der Grenze zu Tschechien zu kilometerlangen Staus und einer Debatte über die Richtigkeit der Maßnahmen im EU-Binnenmarkt geführt. Der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) kritisierte die aktuelle Grenzsituation als katastrophal. Vorstandssprecher Dirk Engelhardt am Montag. "Wir haben im Moment das Problem, dass wir als Bundesverband Güter, Kraftverkehr, Logistik schon seit Wochen in verschiedenen Videokonferenzen an die Ministerien appellieren, der freie Warenverkehr in Europa muss weiter aufrechterhalten werden. Maßgeblich adressieren wir das an das Gesundheitsministerium, Innenministerium und ans Bundeskanzleramt. Das Verkehrsministerium unterstützt uns hier sehr stark in diesen Forderungen. Wir brauchen freien Warenverkehr. Wenn Testungen gewünscht sind, dann brauchen wir eine Teststrategie. Da müssen genügend Schnelltests verfügbar sein. Wir brauchen Plätze, wo die Tests abgehalten werden können. Ohne diese Strategie brauchen wir eine Ausnahme von der Testpflicht, damit die Supermarktregale auch in Zukunft weiter gefüllt bleiben." Das Bundesinnenministerium in Berlin betonte am Montag, die Kontrollen seien der "absolute Ausnahmefall". Sie seien vorübergehend nötig, um die Gesundheitssysteme nicht mit Corona-Mutationsfällen zu überfordern, so ein Sprecher. Da auch an der Grenze zu Tirol kontrolliert wird, wurde der deutsche Botschafter in Wien am Sonntag zu einem Gespräch ins österreichische Außenministerium gebeten, das die Maßnahmen als "unverhältnismäßig" kritisierte. Außenminister Heiko Maas telefonierte mit seinem tschechischen Kollegen. Nach Kritik auch der EU-Kommission prüft das Bundesinnenministerium nun zusammen mit den Bundesländern, welche Sonderregelungen für Pendler gelten sollen.

