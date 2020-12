Es war ein turbulentes Wochenende in Großbritannien: Erneuter Lockdown für London und weite Teile des Südens. Die Mutation des Coronavirus macht die Regierung nervös. Am Sonntag dann die umfassenden Einreisebeschränkungen mehrerer EU-Staaten. Unsicherheit am Montag auch bei Flugreisenden Richtung Großbritannien, etwa in Berlin und Düsseldorf: "Das Schwierige ist halt einfach die Unsicherheit, dass man nicht planen kann. Das es einfach zwei Stunden vorher beschlossen wird und dann: Schaut, wie ihr damit zurechtkommt. Das ist halt das Schwierige dran. Aber ich versuche cool zu bleiben. Im schlimmsten Fall bleibt man hier im Hotel und mach das Beste draus, einfach." "Ich habe meinen Flug gebucht für den 2.1. - aber jetzt ist der wahrscheinliche gecancelt. Ich habe noch keine Infos dazu bekommen, ob ich denn umbuchen kann, wann ich wieder zurückkomme. Klar mache ich mir Sorgen. Aber ich hab meine ganzen Uni Sachen dabei und ich kann auch die Online-Vorlesung von dort machen und von daher wird das schon irgendwie passen." "Ich weiß nicht, wann ich wiederkommen kann. Aber meine Familie lebt dort und wir haben seit vier Jahren Weihnachten nicht zusammen gefeiert und es musste dieses Jahr sein. Das Jahr ist so lange schon gewesen, wir haben uns so wenig gesehen. Ich mache das jetzt also trotzdem." "Ich will nach Hause. Und ich freue mich, dass der Flug noch fliegt." Während es bei der Ausreise aus der EU relativ ruhig zuging war es insbesondere in London in den letzten Tagen sehr hektisch. Großer Andrang an Bahnhöfen und Flughäfen - wie hier in Heathrow. Viele wollten noch vor den Einschränkungen die Stadt verlassen. Ein Hoffnungsschimmer dann aus Frankreich: Paris dringt auf einen EU-weiten Mechanismus, um den Verkehr zwischen Großbritannien und dem Kontinent rasch wieder zu ermöglichen. Entsprechende Hygiene-Maßnahmen sollten "in den kommenden Stunden" vereinbart werden, hieß es. Frankreich hatte den Verkehr über den Ärmelkanal am Sonntag unterbrochen.

