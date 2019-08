Der SPD-Vize Ralf Stegner und die frühere SPD-Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten, Gesine Schwan, haben am Freitag ihre Ideen für den Parteivorsitz vorgestellt. "Eins ist nur für uns klar: nach dieser Legislaturperiode ist sicherlich spätestens Schluss mit der sogenannten Großen Koalition. Die konservative Volkspartei mitte-rechts und linke Volkspartei SPD mitte-links, die gehören eigentlich in unterschiedliche Rollen, die eine in der Regierung, die andere in der Opposition. Das ist besser für das Land und hilft auch gegen den Rechtspopulismus." Die SPD könne auf keinen Fall einfach weitermachen wie bisher, sagte Schwan. Die Partei brauche einen Aufbruch. "Sie darf nicht weiter eine ängstliche Vogel-Strauß-Politik betreiben gegenüber den Herausforderungen, die ihr immer wieder sehr unbequem waren. Das ist die Migration. Das ist die Einwanderungsgesellschaft. Das ist die Aufnahme von Flüchtlingen, auch wenn sie von ihren Werten her natürlich immer dazu gestanden hat, aber das muss sie offensiv angehen." Stegner sagte, er konzentriere seinen Offensivgeist auf die Konkurrenz und nicht auf die eigene Partei. "Wir wollen das gemeinsam machen. Wir haben da ganz viel Lust drauf, Gesine Schwan und ich. Wir sind durchaus ein Powerduett, und man hat ja schon gemerkt, dass wir Schwung gebracht haben in den innerparteilichen Wettbewerb um den Vorsitz. Wir freuen uns auf das was kommt." Noch bis zum 1. September können Interessenten ihre Bewerbung einreichen. Anschließend stellen sich die Kandidaten bundesweit der Basis vor. Die Entscheidung über die Besetzung des Chefpostens soll Anfang Dezember fallen.