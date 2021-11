Die Niederlande haben wegen steigender Infektionszahlen die Corona-Maßnahmen erneut verschärft. Die Maskenpflicht wird wieder für alle öffentlich zugängliche Orte eingeführt, kündigte Ministerpräsident Mark Rutte in Den Haag an. Die Bürger müssen künftig in Bibliotheken, auf Bahnhöfen, in Krankenhäusern, an Hochschulen und in Geschäften Masken tragen. Auch der Corona-Pass wird für mehr Orte verpflichtend. "Als Nächstes haben wir beschlossen, dass ab Samstag, dem 6. November, an mehr Veranstaltungsorten ein "Corona-Pass" vorgelegt werden muss. Dieser Ausweis enthält entweder den Nachweis, dass man vollständig geimpft ist, schon einmal Corona hatte oder vor höchstens 24 Stunden negativ getestet wurde." Die Regierung plant zudem ein Gesetz, das es Arbeitgebern erlaubt, von ihren Mitarbeitern die Vorlage des Passes zu verlangen. Bürger sollen auch wieder den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern wahren. Die Lage sei nun ernst, es gelte die höchste Warnstufe, sagte Rutte. Er rief die Menschen dazu auf, möglichst von zu Hause zu arbeiten und die öffentlichen Verkehrsmittel zu Stoßzeiten zu meiden. Erst vor gut einem Monat hatte das Land viele Maßnahmen aufgehoben und etwa die 1,5 Meter-Regel abgeschafft. Daraufhin waren die Infektionszahlen schnell gestiegen. Inzwischen ist die Lage an vielen Krankenhäusern so kritisch, dass erneut Hunderte Operationen abgesagt wurden. Auch die Zahl der Todesopfer nimmt wieder zu.

