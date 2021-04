Schlange stehen vor einer Notaufnahme in Buenos Aires. Angesichts deutlich steigender Infektionszahlen hat die Regierung des Landes schärfere Maßnahmen für die Hauptstadt und für die umliegende Region verhängt. Schulen werden geschlossen, ab sofort gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Staatspräsident Alberto Fernandez selbst hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt, am Mittwoch sprach er über den Ernst der Lage: "Von 20 Uhr am Abend bis sechs Uhr am Morgen hat sich niemand auf der Straße zu bewegen. Ich habe die Aussetzung aller freizeitlichen, sozialen, kulturellen, sportlichen und religiösen Aktivitäten angeordnet. Wer einkaufen geht, muss das tagsüber erledigen. Die Geschäfte sind lediglich zwischen neun Uhr am Morgen und sieben Uhr am Abend geöffnet." Die Maßnahmen sollen zunächst bis zum 30. April gelten. Argentinien hatte am Mittwoch 25.157 neue Infektionen gemeldet, nach einem Rekordwert von mehr als 27.000 am Dienstag. Bislang sind den Angaben zufolge mehr als 58.500 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Regierung hatte versucht, einen Lockdown zu vermeiden, mit Blick auf die fragile wirtschaftliche Lage des südamerikanischen Landes. Der Gouverneur der Provinz Buenos Aires sprach zuletzt von einem "Tsunami" der Neuinfektionen.

