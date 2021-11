Angesichts steigender Infektionszahlen in Deutschland, fragen sich dieser Tage viele, wie das denn mit den Weihnachtsmärkten wird. 3G, 2G oder 2G+Test? Michael Roden, Betreiber der Hirsch-Stube im Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, hat keine Angst vor neuen Corona-Auflagen. Schausteller und Gastronomen sind seiner Meinung nach, mittlerweile ganz gut gerüstet. "Wir haben bewiesen, dass wir es können und in unserer Gastronomie wie hier in der Hirsch-Stube auf dem Breitscheidplatz werden wir dann 2G machen. Wir haben das ja auch schon mal ein bisschen durchgesetzt. Und grundsätzlich haben wir hier die Erfahrung, dass auch schon viele Leute wirklich nur mit 2G solche Inneneinrichtungen besuchen." Sein Konzept: Drinnen 2G und ohne Maske, draußen 3G mit Maske. "Also grundsätzlich für unsere Gesundheit, wie man jetzt gerade sieht, ist glaube ich grundlegend besser mit 2G zu arbeiten, wie für die Mitarbeiter, wie für die Inhaber und auch die Bevölkerung. Situation ist natürlich, dass nicht alle geimpft sind. Wie kriegt man die alle unter einen Hut. Ich glaube, das ist ja hier bei uns draußen 3G so, dass die Leute sich auch draußen bewegen können, mit Maskenpflicht. Wir haben große Schilder. Draußen stehen wir am Plan draußen, da ist die Luca-App noch mal drauf. Wir haben einen Sicherheitsdienst, die noch mal darauf hinweisen. Und wenn es so in dem Verbund draußen mit Maske, drinnen ohne, 2G. Ich glaube, dann ist es eine einigermaßen Mischung. Und so kann man sich denn auch hier auf dem Breitscheidplatz aufhalten." Ein Lockdown dagegen würde von vielen Schaustellern auf den Weihnachtsmärkten nicht mehr verkraftet werden. "Wir hängen schon alle ziemlich in den Seilen und sind natürlich jetzt auch mit viel Geld noch in die Vorkasse gegangen, mit dem letzten Geld, das wir zusammengekratzt haben. Ob es Platzgelder sind oder die Ware, die sie kaufen müssen. Und sollte jetzt noch mal ein Lockdown kommen, ich glaube dann hagelt es doch schon wirklich viele Leute, die es nicht mehr schaffen. Und da sind doch viele Insolvenzen dann dabei." Bund und Länder arbeiten gegenwärtig an einem bundesweiten Gesetz und Länderverordnungen, um die starke Zunahme von Corona-Infizierten zu bremsen. Immer mehr Länder schreiben eine 2G-Regelung für Gaststätten vor, die auch für die Gastronomiebereiche der Weihnachtsmärkte gelten sollen.

Mehr