STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag in Berlin: "Es sind entsetzliche Bilder, die uns seit Montag aus der Türkei und aus Syrien erreichen. Die schweren Erdbeben haben ganze Städte in Trümmer gelegt. Mehr als 17.000 Menschen sind ums Leben gekommen, Zehntausende wurden verletzt – Männer, Frauen und Kinder, die friedlich in ihren Betten schliefen, als die Katastrophe über sie hereinbrach." // "Stunde um Stunde steigt die Zahl der Opfer. Wir sehen, wie Überlebende um ihre Angehörigen trauern, um Mütter und Väter, Söhne und Töchter, Brüder und Schwestern. Wir sehen Menschen, die sich – oft mit bloßen Händen – einen Weg durch den Schutt graben, um nach ihren Liebsten zu suchen. Wir sehen dramatische Szenen, die auch aus der Ferne kaum auszuhalten sind: ein Vater, der die Hand seiner toten Tochter hält und sie nicht mehr loslassen will. Ich möchte mich heute an die vielen Menschen hier in Deutschland wenden, die Verwandte und Freunde in der Türkei oder in Syrien haben. An die vielen, die jetzt überall in unserer Republik trauern, weinen, hoffen und bangen; die sich oft ohnmächtig fühlen, weil sie im Katastrophengebiet nicht mit anpacken können. Ihnen allen sage ich heute: Wir sehen euer Leid, wir hören euer Klagen. Euer Schmerz ist unser Schmerz."

