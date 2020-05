Diese Intensivbetten in Berlin stehen bereit für Patienten, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben - oder besser: infiziert haben werden. Denn die Beatmungsplätze auf dem Berliner Messegelände gelten als Reserve, falls die Infektionszahlen wieder ansteigen, gar ein neuer Höchststand der an Covid-19 Erkrankten erreicht wird. Am Donnerstag verschaffte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Überblick. Im Gespräch mit Journalisten ging es dann auch um den Dialog zwischen Bevölkerung und Politik in Zeiten des Coronavirus. "Nachfragende Kritik muss es immer geben, wie lange Beschränkungen, mit denen wir in den letzten Wochen gelebt haben, aufrechtzuerhalten sind. Politik muss sich rechtfertigen. Das tut sie auch. Wir diskutieren immer wieder neu, welche Maßnahmen noch aufrechtzuerhalten sind, wo gelockert werden darf. Aber ich hoffe sehr, dass wir die Auseinandersetzung, die wir führen, den kritischen Austausch, den es in einer Demokratie gibt und geben muss, dass wir denen weiterhin so führen, dass Tatsachen und Fakten nicht ignoriert werden und dass wir uns mit Vernunft aus der gegenwärtigen Situation befreien." Auch der Bundespräsident hat die Beschränkungen am eigenen Leib erfahren. "Homeoffice mag für eine kurze Zeit ein Weg sein, mit der Situation fertig zu werden, aber auch für mich, sage ich, empfinde ich das nicht als beglückende Dauerlösung." So dürften es auch viele betroffene Bürger empfinden. Die Bundesregierung aber rät weiter zur Vorsicht damit möglichst wenig Menschen in solchen Intensivbetten landen.