HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident: "Die Lage ist bitterernst, Tausende Todesfälle in einer Woche und ein Infektionsgeschehen, das außer Kontrolle zu geraten droht. Wir kommen an einschneidenden Maßnahmen nicht vorbei. Die Fakten sind untrüglich und sie sind bedrückend. Wenn sich Tag für Tag zehntausende Menschen mit dem gefährlichen Virus anstecken und Hunderte sterben, wenn Ärztinnen und Pfleger in den Intensivstationen und Pflegeheimen schon jetzt an der Belastungsgrenze sind, dann heißt das auch unsere bisherigen Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie reichen nicht aus. Wir müssen noch konsequenter handeln. Das gilt für das politische Handeln auf allen Ebenen. Das gilt aber auch ebenso für unser persönliches Handeln. Jeder und jede muss sich fragen: Was kann ich zusätzlich tun, um mich und andere zu schützen? Und vor allem die zu schützen, die besonders gefährdet sind. Wir sind jedoch dem Virus nicht schicksalhaft ausgeliefert. Es hängt an uns. Und wir wissen, was zu tun ist. Feiern lassen sich nachholen. Und über Geschenke freuen sich Freunde und Verwandte auch später noch. Was jetzt zählt, ist Gesundheit zu erhalten und Menschenleben zu retten. Unser oberstes Ziel muss es sein, die Infektionszahlen so schnell wie möglich zu senken und dann auf niedrigem Niveau zu halten. Das kann nur gelingen, wenn wir in den nächsten Wochen unsere Kontakte und Begegnungen radikal begrenzen. Das muss schnell und umfassend geschehen. Es darf nicht so weit kommen, dass unser Gesundheitssystem kollabiert."

