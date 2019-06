Auch in Zeiten der Digitalisierung müssen Werte wie Vertrauen und Anstand Bestand haben. So der Appell von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede am Donnerstag auf dem evangelischen Kirchentag in Dortmund. Deshalb dürften die sozialen Netzwerke auch nicht denjenigen überlassen werden, die diese Werte mit Füßen treten würden: "Wenn über Nichtigkeiten der Shitstorm losbricht und sich Häme über das Unglück anderer ergießt, wenn die Hater so laut und die Vernünftigen so leise sind, wenn das Gebrüll der wenigen den Anstand der vielen übertönt - auf all das, meine Damen und Herren, liebe Gäste, darf es nur eine einzige Antwort geben: Liebe Schwestern und Brüder, ziehen wir uns niemals zurück. Überlassen wir den politischen Diskurs im Netz nicht den wütenden und tobenden Scheinriesen. Sie mögen die lautesten sein, aber ich bin ganz sicher, sie stehen nicht für die Mehrheit der Menschen in unserem Land." Es sei immer gesagt worden, die Digitalisierung müsse der Demokratie auf die Sprünge helfen. Er fürchte aber, dass sei ein bisschen die Umkehrung des Problems: "Ich glaube, nicht um die Digitalisierung der Demokratie müssen wir uns zuallererst kümmern, sondern um die Demokratisierung des Digitalen." Bei den Besuchern des Kirchentages kamen Steinmeiers Worte gut an: "Als in Kassel der Kommunalpolitiker ermordet worden ist, wie da sich Leute im Netz verhalten haben, ich finde das ist strafbar, und das muss dann auch verfolgt werden. Und von daher finde ich das gut, wenn man da auch gesetzlich dahinter her packt." "Es sollte sich jeder Einzelne überlegen, was er genau fragt und wie er das sagt. Und dass auf der anderen Seite auch immer ein Mensch steht, der das auch liest und sich das anhört. Und das ich nicht alles nur so in die Welt rausposaunen kann, was ich mir gerade überlegt habe. Der Ton des Einzelnen sollte überdacht werden." Auf dem Kirchentag in Dortmund sind insgesamt fast 2.400 Veranstaltungen geplant, darunter Diskussionen, Bibelarbeiten, Gottesdienste und Konzerte. Neben der Digitalisierung geht es auch um den Klimawandel, feministische Theologie und den neuen Konservatismus.