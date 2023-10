Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagt Israel auf einer Großkundgebung in Berlin die Solidarität Deutschlands zu. Israel habe das Recht zur Selbstverteidigung. "Wir sagen unseren Freunden in Israel und allen Jüdinnen und Juden: Ihr seid nicht allein. Wir stehen in diesen furchtbaren Stunden an eurer Seite", fügt Steinmeier hinzu. Alles müsse versucht werden, damit der Gaza-Krieg nicht in einen Flächenbrand ausarte. Und die Bundesrepublik dürfe keinen Israelhass auf deutschen Straßen dulden. Antisemitismus sei die rote Linie. "Der Schutz jüdischen Lebens ist Staatsaufgabe, aber er ist auch Bürgerpflicht", mahnt der Bundespräsident.