STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident: "Sie können sich vorstellen, meine Damen und Herren, Präsident Herzog und ich, wir sind beide froh und erleichtert, dass es kurz vor diesem Gedenken und kurz vor diesem Staatsbesuch eine Verständigung zwischen den Hinterbliebenen und der deutschen Bundesregierung über historische Aufklärung über Anerkennung und Entschädigung gekommen ist. Wir beide begrüßen das Ergebnis der Gespräche. Und ich weiß bei all dem wohl, nichts kann die tiefen Wunden aus den 50 Jahren heilen. Aber ich bin überzeugt, dass nach der jetzt gefundenen Verständigung und im gemeinsamen Gedenken wir uns wieder zusammenfinden. Dass es 50 Jahre gedauert hat bis zu dieser Verständigung, jetzt, in den letzten Tagen, das ist in der Tat beschämend. Und deshalb habe ich eben in meinen Vorbemerkungen auch zum Ausdruck gebracht: Mir ist sehr bewusst und allen, die jetzt in den letzten Tagen in Gesprächen beteiligt waren, ist sehr bewusst, dass wir mit der dreifachen Verständigung, erstens über die Historikerkommission, zweitens über das, was ich morgen im Verlaufe der Rede über den Teil der deutschen Verantwortung sagen werde, und drittens mit der Kompensation, dass auch mit dieser Verständigung natürlich nicht alle Wunden geheilt werden können."

