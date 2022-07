STORY: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Mittwoch zusammen mit der US-Botschafterin Amy Gutmann im nordbayerischen Grafenwöhr dort stationierte US-Soldaten besucht und dabei die wichtige Zusammenarbeit unterstrichen: "Wir sind vereint. Deutschland und die USA, wir in der Nato. Und vereint unterstützen wir auch die Ukraine. Wir tun es politisch, wir tun es finanziell, wir tun es humanitär. Und wir tun es auch militärisch. Diese Unterstützung ist notwendig in einer Situation, in der die Ukraine verzweifelt um Demokratie und Freiheit in ihrem Lande kämpft." Darüber hinaus beschwor Steinmeier auch die Stärke des transatlantischen Bündnisses aus aktuellem Anlass: "Die Nato ist so gebraucht wie selten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir müssen uns nicht nur. Wir dürfen nicht nur stolz darauf sein, dass sie vereint ist in ihrer Haltung zu dem russischen Überfall die Ukraine. Sondern wir müssen uns auch gewiss sein, dass wir die Nato stärken müssen. Und deshalb sage ich auch für Deutschland, wir werden unsere Verteidigungsfähigkeit stärken. Und wir werden auch unseren Beitrag zur Nato stärken. Ich bin der Bundesregierung und dem Deutschen Bundestag sehr dankbar, dass sie dafür in den letzten Wochen die Entscheidungen getroffen haben. Ein Weg, den ich als Bundespräsident ausdrücklich unterstütze." Offiziellen Angaben zufolge hat die US-Armee rund 12.500 Soldaten in Grafenwöhr und im benachbarten Vilseck stationiert. Damit handelt es ich um einen der größten Standorte der US-Army in Europa.

